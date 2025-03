Thaining behält das Anruf-Sammel-Taxi

Wie viele andere Gemeinden im Landkreis Landsberg hält Thaining am Anruf-Sammel-Taxi fest. Der Gemeinderat stimmte in der vergangenen Gemeinderatssitzung einstimmig dafür ab, den Vertrag mit dem Landkreis zu verlängern. Denn der Probebetrieb läuft Ende März aus. Bürgermeister Leonhard Stork ist überzeugt von dem Angebot. „Es ist nicht ganz günstig, aber die Bürgerinnen und Bürger nutzen es“, so der Bürgermeister. Im vergangenen Jahr kostete der AST-Betrieb die Gemeinde laut Stork etwa 12.000 Euro. In Zukunft dürfte es noch etwas teurer werden. Im neuen Vertrag steigen die Entgelte. (diba)

