Betrunkener fährt in Thaining Feuerwehrmann an

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker hat am Mittwochabend in Thaining einen Feuerwehrmann angefahren, der in der Ortschaft Wartungsarbeiten ausführte. Wie die Dießener Polizei meldet, hatte der Feuerwehrmann seine Arbeitsstelle abgesichert und er trug Warnkleidung. Trotzdem wurde er von einem 37-jährigen Pkw-Fahrer übersehen und von dessen Auto erfasst.

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort, er konnte jedoch im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife dingfest gemacht werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann ein Ergebnis von über 1,5 Promille. Der Feuerwehrmann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus behandelt. (AZ)