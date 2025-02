Ernüchterung beim Thema Waldkindergarten in Thaining

Von Eltern in Thaining wurde vergangenes Jahr der Wunsch nach einem Waldkindergarten an die Kommune herangetragen. Dort stieß die Idee durchaus auf Wohlwollen, ist der bestehende Kindergarten doch komplett ausgelastet. Deswegen wurden entsprechende Planungen vorangetrieben. Neben Gesprächen mit dem Bayerischen Roten Kreuz, Träger der Kindertagesstätte, wurden auch Fragebögen an die Eltern verschickt. Die Rückmeldungen in den 62 erhaltenen Fragebögen hätten ihn aber „überrascht“, sagt Bürgermeister Leonhard Stork.

Demnach wurde für das Jahr 2025 nur ein Kind gemeldet, das den angedachten Waldkindergarten besuchen sollte. Im kommenden Jahr wären es auch drei gewesen und für 2027 nur ein Kind, informiert der Bürgermeister. Dabei waren die Voraussetzungen gut. Das BRK signalisierte Bereitschaft, sich auch um den Waldkindergarten – geplant waren 18 Plätze – zu kümmern. Auch über ein Grundstück dafür verfügt die Gemeinde. Vergangenen Juni sagte der Rathauschef gegenüber unserer Redaktion: „Wir haben zufällig in jüngster Vergangenheit einen Wald gekauft, östlich vom Kindergarten.“ Dort sei einige Infrastruktur, wie ein asphaltierter Feldweg bereits vorhanden. Auch Wasserleitungen gehen an dem potenziellen Standort vorbei. Nur Stromleitungen müssten dann noch gelegt werden.

„Wir haben das Vorhaben jetzt erst einmal zurückgestellt. Sollte das Interesse an einem Waldkindergarten größer werden, können wir sofort starten. Die Baugenehmigung liegt vor“, informierte Stork.