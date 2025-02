Grüne Au Thaining: Jahreshauptversammlung mit Königsproklamation

Insgesamt 13 Jugendliche und 45 Erwachsene versuchten beim diesjährigen Königsschießen der Schützengesellschaft Grüne Au Thaining ihr Glück am Schießstand.

Den Königstitel in der Jugendklasse Luftgewehr gewann Elena Holzmann (31,2 Teiler), vor Annalena Baur (37,6 Teiler), die sich mit der Wurstkette zieren darf und Brezenkönigin Antonia Baur (65,7 Teiler). Den besten Treffer auf der Ehrenscheibe erzielte Joris Burmester (116,3 T.). Die Pokale in der Jugendklasse sicherten sich Elena Holzmann (72,1 T.), Annalena Baur (105,3 T.), Antonia Baur (182,8 T.) sowie Lukas Happach (190,4 T.) und Severin Schaal (193,3 T.). Auch dieses Jahr erhielten alle teilnehmenden Jugendlichen wieder einen Sachpreis beziehungsweise einen Gutschein in der Ring-Teiler-Wertung: Die besten fünf Schützen/innen der Jugendklasse waren hier Elena Holzmann (99 R.), Annalena Baur (16,4 T.), Antonia Baur (86 R.), Martha Bauer (25 T.) und Severin Schaal (79 R.). Die von Annalena Baur gestiftete Ehrengabe ging an Elena Holzmann (61,1 T.).

In der Schützenklasse Luftgewehr ging der Königstitel mit einem stolzen 12,8 Teiler an Hans Holzmann. Sehr knapp dahinter wurde Kevin Mayr (16,1 Teiler) Wurstkönig und mit der Brezenkette zierte sich Christoph Mastaller (24 T.). In der Schützenklasse Luftpistole machte Daniela Reize (36,3 Teiler), gefolgt von Wolfgang Ströbele (63,2 T.) und Daniel Zeck (112,3 Teiler) das Rennen. Die Ehrengabe, eine wunderschöne Scheibe mit dem Motiv der Bavaria an der Münchner Theresienwiese, gegeben von Landesschützenkönig Bernhard Stork, gewann Annalena Stork (83,2 Teiler). Die von Kevin Mayr gestiftete Ehrescheibe sicherte sich Tobias Stork (104,2 T.), und die von Christian Graf gegebene Ehrenscheibe ging an Wolfgang Ströbele (783,1 T.). Die für das beste Blattl im gesamten Königsschießen von Lucas Bauer zur Verfügung gestellte Scheibe ging an Annemarie Welzmüller (5, 0 T.) In der Disziplin Auflage gewann die Ehrenscheibe Wolfgang Ströbele (219,6 T.).

