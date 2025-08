Neuer Revierleiter im Staatwaldrevier Thaining

Andreas Auernhammer tritt im August die Nachfolge von Tim Brommer als Revierleiter in Thaining an. Die betreuten Staatswälder liegen im Bereich zwischen Dießen und Rott, bei Thaining und bei Schwifting. Insgesamt 1800 Hektar Wald umfasst das Revier. Der gebürtige Schondorfer wird den Reviersitz im Hagenheimer Forsthaus beziehen.

„Ich freue mich auf mein erstes Revier, in dem ich voll verantwortlich tätig sein kann“, sagt der 25-Jährige zu seinem Arbeitsantritt. Nach Schulzeit in Dießen und Studium der Forstwirtschaft in Weihenstephan ist er seit 2023 bei den Bayerischen Staatsforsten in verschiedenen Funktionen tätig. Er möchte gerne langfristig im Wald wirken. Die Aufgaben sind umfangreich und reichen von der Kulturplanung über die Holzernte bis hin zur Personalführung. „Gerade die zahlreichen wertvollen Biotopflächen von den Mooren im Wald bis hin zu den artenreichen Feuchtwiesen machen für mich das Forstrevier Thaining so interessant. Generell liegt mir der Naturschutzaspekt im Wald sehr am Herzen“, so Auernhammer. Im Wald sieht er vor allem die Anpassung an den Klimawandel als große Herausforderung. Mischwald heiße hier das Ziel. Vielerorts ist durch eine langjährige waldangepasste Jagd die Verjüngung von Tanne, Buche und weiteren Mischbaumarten bereits gut gelungen. „In der Einbringung und Förderung der Eiche sehe ich noch eine Herausforderung für die kommenden Jahre“, sagt der neue Revierleiter, der in seiner Freizeit gerne der Imkerei und dem Angeln nachgeht.

Sein Vorgänger als Revierleiter ist Tim Brommer, der den Wald seit Oktober 2023 bewirtschaftet hat. Der 33-Jährige zieht weiter nach Süden. Er übernimmt das Staatswaldrevier Walchensee. Damit wechselt er innerhalb der Bayerischen Staatsforsten auch vom Forstbetrieb Landsberg an den Forstbetrieb Bad Tölz. Robert Bocksberger, der Forstbetriebsleiter in Landsberg, konnte somit beiden Förstern „viel Erfolg und gutes Gelingen“ in den neu übernommenen Aufgaben wünschen. (AZ)