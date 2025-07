Neuwahlen im Rochlhaus in Thaining

Am 27. März trafen sich die Mitglieder des Fördervereins Rochlhaus in Thaining, um Neuwahlen abzuhalten, sich über die Veranstaltungen des letzten Jahres zu informieren und einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten des Hauses zu geben. Gabi Klinger, die zwölf Jahre das Amt der Vorsitzenden inne hatte, führte durch den Abend. Mit sehr viel Engagement hat sie sich in den letzten Jahren für das Rochlhaus eingesetzt und daraus einen lebendigen Begegnungsort mit Ausstellungen, Konzerten und geselligen Treffen geschaffen, wollte sich aber nicht noch einmal zur Wahl stellen. Die Mitgliedern des Vereins und Bürgermeister Leonhard Stork verabschiedeten sie herzlich.

