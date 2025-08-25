Tagesausflug ins Allgäu

Bereits in den frühen Morgenstunden sammelte der Bus die Ausflugsgäste des ASV-Arbeiter- und Sozialvereins von Thaining bis Dettenschwang ein. Nachdem alle Plätze besetzt waren, begrüßte Vorsitzender Hans Bauer die Vereinsmitglieder samt Partner herzlich an Bord. In bester Stimmung begann die Fahrt ins Allgäu, wo am idyllisch gelegenen Kuhstallweiher bei Marktoberdorf die erste Rast eingelegt wurde. Unter alten Bäumen genoss man eine zünftige Brotzeit, die bei schönem Wetter besonders gut schmeckte. Gestärkt ging es weiter zur kleinen St.-Sebastianskapelle, auch „Kleine Wies“ genannt, nahe Wertach. Schon von außen beeindruckte das barocke Kleinod, doch erst die kurzweilige und spannende Führung brachte die Geschichte der Kapelle wirklich zum Leben. Mit viel Witz und Fachwissen erfuhren die Besucher Details zur Entstehung und zu den kunstvollen Fresken. Viele zeigten sich begeistert, welch reiche Kultur in diesem kleinen Gotteshaus steckt.

Nach diesem kulturellen Höhepunkt führte die Fahrt weiter nach Pfronten. Dort kehrte die Reisegesellschaft in ein gemütliches Restaurant mit eigener Brauerei ein. Bei frisch gezapftem Bier, regionalen Schmankerln und heiterem Beisammensein kam schnell beste Laune auf. Anschließend setzte sich die Fahrt durch die malerische Allgäuer Landschaft bis zum Forggensee fort. Vor Alpenpanorama und glitzerndem Wasser bestieg die Gruppe ein Schiff, das sie von Roßhaupten bis nach Schwangau brachte. Einige besonders Unternehmungslustige fuhren sogar bis Füssen und spazierten am Ufer entlang zurück. In Schwangau stand der Nachmittag zur freien Verfügung: Ob Bummel, Kaffee oder einfach das Staunen über die Bergkulisse – jeder fand seine eigene Art, die Zeit zu genießen. Am späten Nachmittag hieß es Abschied nehmen. Auf der Rückfahrt kehrte die Gesellschaft noch in eine Gaststätte bei Peiting ein, wo eine deftige Brotzeit den Tag abrundete. Gut gelaunt und voller schöner Eindrücke trat man schließlich die Heimreise an – ein Vereinsausflug, der allen in bester Erinnerung bleibt.

