Thaining erhält für die Sanierung des Pfarrhauses eine Auszeichnung vom Bezirk Oberbayern

Zum dritten Mal hat der Bezirk Oberbayern den Oberbayerischen Denkmalpreis vergeben. Eine Auszeichnung erhielt auch die vorbildliche Sanierung des Alten Pfarrhauses in Thaining. Dort befinden sich inzwischen zwei Wohnungen und Praxisräumlichkeiten unter einem Dach.

Das Pfarrhaus in Thaining ist über 300 Jahre alt

Maßgeblich an der Sanierung beteiligt war der Architekt Alfred Sunder-Plassmann, der bei der Preisverleihung in Amerang gemeinsam mit Bürgermeister Leonhard Stork vor Ort war. Der Architekt war zuvor bereits für die Sanierung des Rochlhauses zuständig und somit ein willkommener Partner für die Gemeinde. „Die Sanierung eines Denkmals ist schwierig. Daher freuen wir uns sehr über diese schöne Auszeichnung“, sagt Thainings Bürgermeister Stork. Die Gemeinde erhält eine Urkunde sowie ein Schild, welches am Alten Pfarrhaus befestigt wird und auf die Anerkennung hinweist.

Bürgermeister Leonhard Stork vor dem ehemaligen Pfarrhaus, welches aufwendig saniert wurde. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Das Alte Pfarrhaus wurde 1695 im Herz von Thaining errichtet, zwischen Rathaus, Dorfplatz und Kirche. Nachdem es einige Jahre leer gestanden hatte, kaufte die Gemeinde das Gebäude schließlich 2021. 2023 eröffnete im Erdgeschoss eine Hausarztpraxis, die inzwischen jedoch wieder leersteht. In den oberen Geschossen wurden im Rahmen der kommunalen Wohnungsförderung zwei Wohnungen errichtet, wobei das Gebäude saniert wurde.

Am auffälligsten ist das angebaute, moderne Treppenhaus, welches durch den großzügigen Einsatz von Glas gut einsehbar ist. Die Dachgeschosswohnung hat durch den freigelegten Barock-Dachstuhl und die Glasflächen im Treppenhaus einen weiten Blick über den Dorfanger. Die beiden Wohnungen sind zudem barrierefrei.