Über 250 Jahre St. Martin: Ehrentag für den „Dom vom Lande“

Plus Vor über 250 Jahren wird die Thaininger Pfarrkirche St. Martin eingeweiht. Auch wenn beim Baudamals gespart werden muss, ist das Gotteshaus ein Hingucker.

Ein erster Pfarrer war in Thaining nachweislich ab 1070 tätig. Die katholische Pfarrkirche St. Martin ist zwar nicht ganz so alt, aber auch geschichtsträchtig. Ihre Weihe geht aufs Jahr 1770 zurück. Aus bekannten Gründe kann die Jubiläumsfeier erst jetzt am Samstag stattfinden. Dazu lädt die Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen ein. Kirchenpfleger Ingo Krafsig erklärt, was alles für die Feier geplant ist und was St. Martin besonders macht.

