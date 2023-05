Zwei Künstlerinnen zeigen in Thaining ihre von der Natur inspirierten Werke

Plus Im Rochlhaus in Thaining stellen aktuell zwei Schwestern aus. Die Natur steht dabei im Mittelpunkt ihrer Kunst.

Unter dem Thema „Natur – Fundort und Inspiration“ zeigen die Künstlerinnen Barbara Schwämmle und Renate Gries-Fahrbach in einer Ausstellung im Rochlhaus in Thaining derzeit ihre Arbeiten.

Die Keramikerin Barbara Schwämmle aus Rott sagt über ihre Arbeiten: „Inspiriert von der Natur, setze ich mich mit deren unterschiedlichsten Formen, Oberflächen und Strukturen auseinander und versuche bei meinen Einzelstücken eine künstlerische Umsetzung durch Wahl der Tonmaterialien, Techniken und Oberflächenbehandlung“. Auf vielen ihrer Arbeiten ist dabei das Prinzip der Reihung sichtbar – ob als Lamellen, Rillen, Ritzungen oder Punkte. Dieses Reihungs-Prinzip findet sich als abstrahiertes Form- und Strukturelement auf den Arbeiten wieder.