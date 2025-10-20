Ein Vierbeiner als Held: Rettungshund Helmut rettet nicht nur Menschen

Es ist kalt, Hund Sunny ist ganz allein und hat Hunger. Die Leine hat sich um einen Baum gewickelt, kein Schritt ist mehr möglich. Umringt von Maisfeldern bei Ellighofen, die so dicht sind, dass kein Spaziergänger den Hund sehen könnte, ist Sunny gefangen. Der keine zehn Kilogramm schwere Vierbeiner ist ausgebüxt. Über sechs Stunden gibt es kein Lebenszeichen. Der von Haus aus schon ängstliche Hund muss in dieser Zeit schlimmes durchgemacht haben. Doch Rettung naht in Gestalt von Helmut, einem imposanten Riesenschnauzer und Rettungshund.

Helmut ist eigentlich darauf trainiert, vermisste Menschen zu finden. Er und Herrchen Ralf Heldenberger befinden sich gerade in der Ausbildung. Wie es dazu kam, dass Helmut sein Können nun auch bei einem tierischen Notfall unter Beweis stellen konnte, erklärt Heldenberger: „Alle Hundebesitzer in Ellighofen sind durch eine WhatsApp-Gruppe vernetzt. Und da kam dann um 6 Uhr morgens der Notfall rein.“ Zunächst war Heldenberger skeptisch: „Der Helmut kann Menschen finden, aber doch keine Hunde“, dachte der 61-Jährige. Als von dem vermissten Hund am Nachmittag immer noch jede Spur fehlte, machte sich das Heldenbergerische Rettungsteam doch nochmal auf die Suche.

„Helmut hat Sunny sicher gerochen“

„Der Helmut hatte erst gar keine Lust“, gesteht der Besitzer und lächelt. Doch wie aus dem Nichts sei er plötzlich losgesprintet. „Es läuft alles zu 95 Prozent über die Nase. Helmut hat Sunny sicher gerochen“, ist sich Heldenberger gewiss. Er könne seinen eigenen Vierbeiner genau lesen. „Vielleicht hat er zusätzlich auch etwas gehört, dass uns Menschen entgangen ist. Hunde nehmen ja nochmal ganz andere Frequenzen wahr.“ Das viele Training in der Ausbildung habe Helmut wahrscheinlich extra sensibel gemacht. Nur so konnte Sunny an einer schwer einzusehenden Stelle gefunden werden. Das Tier war zunächst noch etwas verstört und nahm nicht einmal Wasser oder Leckerli an. „Am Abend war aber alles schon wieder gut und der Besitzer brachte einen Monsterknochen für Helmut vorbei.“

Auf den weit über einen halben Meter großen Rüden sei Verlass. „Er sucht gerne. Alles, was irgendwo nicht hingehört, findet er. Deshalb sind wir auch bei der Rettung.“ Seit drei Jahren lassen sich Helmut und Herrchen ausbilden. Für das Ehrenamt trainieren sie jede Woche zweimal. 30 bis 35 Einsätze gebe es in dem Einsatzgebiet von Landsberg bis Dachau pro Jahr. „Ich darf als Helfer auch schon auf Einsätze, Helmut muss erst noch seine Prüfung bestehen“, erklärt Heldenberger. Die steht im April an. Dann darf er als Flächenhund in der Rettungs- und Wassersuchhundestaffel Fünf-Seen-Land seine Talente unter Beweis stellen.