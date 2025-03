Tierliebe hört im Alter nicht auf

Die Tierheime sind voll mit Hunden und Katzen und vielen anderen Tieren. Auch Tiere aus Tötungsstationen in Russland, Rumänien oder der Türkei oder aus Rettungsorganisationen kommen immer wieder nach Deutschland. Oft gibt es Kritik, dass man auch im eigenen Land schon genügend Tiere im Tierschutz hat. Doch so einfach funktioniert die Welt nicht mehr. Man ist verbunden und hilft, wenn man kann. Dass Tiere aus dem Ausland oder vom Züchter oft die erste Wahl bei Interessenten sind, liegt aber auch daran, dass gerade ältere Menschen bei uns nicht mehr so einfach ein Tier vermittelt bekommen. Oft heißt es, in den Tierheimen müsse man es gar nicht erst versuchen. Es liegt nun an den Tierschutzorganisationen dies zu ändern, denn die Wahl des richtigen Platzes für einen Hund hat nur sehr bedingt etwas mit dem Alter des Menschen zu tun. Es gilt vielmehr, den richtigen Hund für den richtigen Menschen zu finden.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tierheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis