Tipps einer Hundetrainerin: „Der Hund wird mittlerweile zu sehr vermenschlicht“

Ein fröhlicher Anblick ist es, wenn die Gruppe rund um Melanie Eder in St. Ottilien einen Spaziergang unternimmt. Acht Hunde trotten meist ruhig neben Herrchen und Frauchen her, während Eder immer wieder den Blick über die Runde schweifen lässt. Denn sie alle sind nicht bloß zum Spaß und für die schöne Aussicht gekommen, sondern um mit ihren Hunden zu trainieren. Beim sogenannten Social-Walk sollen sich die Vierbeiner an ihre Artgenossen gewöhnen – denn das ist nicht immer leicht. Melanie Eder ist Hundetrainerin und hilft Hundehaltern bei diversen Problemen. Sie zeigt beim Training, wie schon kleine Veränderungen einen Effekt beim Verhalten zeigen und erzählt, wieso das Schwierigste an ihrem Beruf eigentlich die Menschen sind.

