Tisch der Generationen debütiert in Kaufering: „Wir brauchen mehr solcher Orte“

Ein Projekt, vier Themen und Menschen jeden Alters – alle an einem Tisch. So einfach kann es sein, die Kluft zwischen den Generationen zu überbrücken. In der Gemeindebücherei Kaufering gastierte erstmals der „Tisch der Generationen“. Das Veranstaltungsformat, das Wolfgang Hauck vom Landsberger Verein dieKunstBauStelle ins Leben gerufen hat, brachte rund 20 Teilnehmer zusammen: Jugendliche, junge Erwachsene, Rentner und Berufstätige. Ziel war es, miteinander ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen und ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln – ohne gesellschaftliche Barrieren.

