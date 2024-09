Erfolgsgeschichte: 50 Jahre Tischtennis beim TV Prittriching

Es begann mit einer Platte und ist bis heute eine Erfolgsgeschichte. Vor 50 Jahren wurde die Tischtennis-Abteilung des TV Prittriching aus der Taufe gehoben. Das wurde jetzt mit einem Turnier und einem gemeinsamen Abend der Mitglieder und Gästespieler in der alten Turnhalle gefeiert. Also genau dort, wo es 1974 losging. Bis heute ist die Abteilung eine absolute Tischtennis-Hochburg, die in der Region und weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist.

Antreiber und Gründungsvater der schnellen Rückschlagsportart in der Lechraingemeinde war der vor einigen Jahren verstorbene Erich Luber. In den Vereinsannalen des TVP ist zu lesen, dass schon 1958 in der alten Turnhalle Tischtennis gespielt worden ist. Genau eine Platte gab es damals und weil es im Winter kalt war, wurde ein Ofen mitten in die Turnhalle gestellt. Bis aus dem Pingpong der Anfangszeit eine Abteilung wurde, die am Spielbetrieb teilnahm und heute bis in der Bezirksoberliga vertreten ist, hat es noch ein paar Jahre gedauert.

Maßgeblicher Initiator dafür war 1974 der weithin bekannte Bäckermeister Luber. Der opferte nicht nur sehr viel Zeit, sondern war auch Sponsor der Abteilung. Platten, Schläger und Trikots für die Jugendspieler bezahlte das spätere Ehrenmitglied des Turnvereins über Jahre hinweg aus der eigenen Tasche. Die zehn Gründungsmitglieder: Erich Luber, Heinrich Ditsch, Franz Hillenbrand, Anton Geiger, Willi Karpf, Nikolaus Hillenbrand, Reinhold Schmelcher, Anton Wex, Konrad Peischer und Josef Neumair.

Luber baute die Abteilung auf und führte sie mit viel Engagement bis 1984. Dann übernahm Willi Karpf das Amt. Sein tragischer Unfalltod Anfang 1993 war ein Schock für die Abteilung und den gesamten Turnverein. Es folgten 15 Jahre unter der Abteilungsleitung von Gustl Bals. Von 2008 bis 2022 übernahm Markus Schmider und seither steht Jürgen Neubert an der Spitze der Tischtennis-Abteilung mit rund 35 aktiven Spielern, darunter 15 Jugendliche, in sieben Mannschaften.

Sportliches Aushängeschild in der Vereinsgeschichte ist die erste Frauenmannschaft, die fast 15 Jahre lang in der Bayernliga spielte, mit dem Höhepunkt Meisterschaft 2017. Damit wäre sogar der Aufstieg in die Oberliga möglich gewesen. Das war aber für ein reines Amateurteam zeitlich und finanziell nicht mehr machbar. Bis heute spielen die Frauen in der Bezirksoberliga. Aber auch die Männer stellen seit über zwei Jahrzehnten die erfolgreichste Tischtennis-Mannschaft im Landkreis Landsberg. Sie spielen aktuell in der Bezirksoberliga und seit über 40 Jahren immer auf Bezirksebene.

Icon Vergrößern Jubiläumsturnier der TVP-Tischtennisabteilung in der Prittrichinger Turnhalle. Foto: Christian Lichtenstern Icon Schließen Schließen Jubiläumsturnier der TVP-Tischtennisabteilung in der Prittrichinger Turnhalle. Foto: Christian Lichtenstern

Zum Jubiläumsturnier mit insgesamt zehn Teams hatte jede Burchinger Mannschaft weitere Mannschaften aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen. Die weiteste Anfahrt hatten die Spielerinnen und Spieler aus Murnau, Hohenpeißenberg und Stötten. TVP-Vereinsvorsitzender Hartl Westermeier lobte die Abteilung für ihre „tolle Arbeit“. Der Verein sei „sehr stolz auf die Tischtennis-Aktiven“. Sie würden Verein und Gemeinde weit über die Grenzen hinaus bekannt machen und hervorragend vertreten. Bis Ende des Jahres soll die neue Sportstätte Verdi.Fit fertig werden. Mit der dritten vereinseigenen TVP-Sporthalle kann die Abteilung ihre Trainingsmöglichkeiten bald deutlich ausweiten und damit noch attraktiver werden, erfolgreich ist sie schon seit Jahrzehnten.