Burchinger Turnerjugend begeistert bei Zaubermond und Farbenspiel

Turnen, Tanzen, Akrobatik und der Nikolaus als Schlusspunkt – das ist seit Jahrzehnten Tradition beim TV Prittriching. Nach den „Großen“ und den drei Showabenden steht in der Vorweihnachtszeit der Nachwuchs des TVP beim Herbstschauturnen auf der Bühne in der Turnhalle. Die Kinder und Jugendlichen zeigen Eltern, Oma und Opa, Geschwistern und Freunden, was sie schon alles können. Sehr viel. Das Spektrum ist groß und reicht von den Anfängen mit ganz einfachen Turnübungen für die Kindergartenkinder bis zum Leistungsturnen mit Flickflack und Salto. Dabei gilt: Alle sind mit größter Begeisterung bei der Sache. Und alle Nummern sind mit viel Engagement und Kreativität bei Verkleidung und Deko einstudiert.

Die Veranstaltung ist fast so alt wie die erste Turnhalle des Vereins, die 1955 eingeweiht wurde. Vor über drei Jahrzehnten wurden dann die Showabende beim TVP etabliert, um die Mammutveranstaltung zu entzerren. Ein Termin für das Herbstschauturnen reicht dennoch schon lange nicht mehr aus – deshalb waren die rund 20 Gruppen mit über 250 Mädchen und Buben jetzt wieder auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt. Die Auftritte wurden von knapp 40 Trainerinnen und Trainern über Wochen hinweg eingeübt und waren ein voller Erfolg vor vollem Haus: Die Turnhalle war bei „Zaubermond“ und „Farbenspiel“ jeweils komplett gefüllt – auch das ist Tradition – und das Publikum wurde entführt in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer. Einige Kinder machten in zwei Gruppen mit oder waren an beiden Tagen aktiv. Die Tanzgruppe von Gabi Winterholler, die das Thema „Hexen“ vorführten, trat gleich auf zwei Gruppen verteilt an beiden Abenden auf, da sie schlicht zu groß war für die Bühne.

Der Auftritt der jungen Akrobaten des TVP war einer der Höhepunkte der Veranstaltung. Foto: Christian Lichtenstern

Die Moderation übernahmen einmal Zora Finsterer und Sara Zerle, die ihre Premiere am Mikrofon mit Bravour meisterten. Am zweiten Tag präsentierten Christina Buhmann und Patricia Ditsch den Besuchern einige Höhepunkte wie den Tanz „EM 2024“ sowie die Darbietung der Nachwuchs-Leistungsturner an den Ringen. Perfekt koordiniert und organisiert wurden beide Veranstaltungen von Lisa Drexl und Diana Harrer. Vor und hinter der Bühne und im Saal sorgten zahlreiche Helfer für Technik, Aufbau und Bewirtung der Gäste.

Beide Veranstaltungen endeten mit dem gemeinsamen Lied „Lasst uns froh und munter sein“ und dem Besuch von Bischof Nikolaus begleitet von seinem Knecht Ruprecht auf der Bühne. Alle Mädchen und Buben durften ein Nikolauspackerl mit nach Hause nehmen, und auch im Saal verteilten der Heilige Geschenke an die Kinder, die nur zuschauten. Dafür sorgt die Jugendabteilung des Vereins. Die ist auch für die weiteren Aktionen für Kinder in der Vorweihnachtszeit zuständig: den Nikolaus-Besuchsdienst am 5. und 6. Dezember und den Spielenachmittag am Samstag, 7. Dezember, 14 Uhr in der alten Turnhalle.