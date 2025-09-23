Über 1000 Liter Diesel unerlaubt abgezapft

Die Polizeiinspektion Landsberg berichtet von einem Dieselklau in Kinsau. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen hebelten demnach bislang unbekannte Täter einen Baucontainer auf und zapften schließlich rund 1000 Liter Kraftstoff aus einem Tank sowie rund 200 Liter aus einem abgestellten Bagger. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 08191 9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. (AZ)

