Summer-Break-Party: Landjugend feiert in Scheuring wieder doppelt

Nach dem Dämmerschoppen, dass die Landjugend am Freitagabend organisiert hatte, geht es am Samstag, 10. August und am Mittwoch, 14. August, mit den großen Sommer-Partys des Vereins weiter. Ein wenig wurde von der Landjugend an dem Konzept und der Ausstattung gefeilt. Aufgebaut wurde schon, Sorgen macht heuer nur die etwas längere Pause zwischen den Feiern.

Größere Tanzfläche, größere Bar und ein Weizenwagen

Zweiter Vorstand Julia Bechmann ist optimistisch. Die Wettervorhersage sei gut und damit stände es um den Erfolg der Open-Air-Partys, die von Landjugend traditionell vor Mariä Himmelfahrt organisiert werden, nur wenig im Weg. Außergewöhnlich sei dieses Mal der Fakt, dass gleich drei Tage zwischen den zwei Veranstaltungen liegen. Der Termin für die zweite Party Summer Break sei durch den Abend vor dem Feiertag immer gesetzt. Danach müsse man schauen, welcher Tag vorausgeht, auf den die 90er- und 2000er-Party gelegt werden könnte. „Das war dann der Samstag“, sagt Bechmann. An sich kein Problem, aber natürlich stände der Aufbau dementsprechend länger unter freien Himmel und eine Sicherheit beim Wetter gäbe es eben nie. Wichtig sei, alles gut zu verräumen, soweit es eben möglich ist. Aber der Vorteil des zeitlichen Abstands sei natürlich ein bisschen Ruhe für diejenigen, die auf beide Partys gehen möchte. „Es ist nicht mehr für jeden etwas, zwei Tage hintereinander feiern zu gehen“, sagt die Scheuringerin mit einem Lachen. Sie würde sich selbst auch dazu zählen.

„Es ist natürlich ähnlich wie die letzten Jahre“, erklärt Bechmann. Größer sei dieses Mal das DJ-Pult, an dem DJ Jack D. am Samstag und DJ W!ZARD am Mittwoch auflegen werden. „Wir waren sehr zufrieden und die beiden hatten wieder Zeit und Lust.“ Zudem habe man auch die Tanzfläche dieses Mal größer umgesetzt. Inspiriert von anderen Partys in der Region habe sich die Landjugend heuer auch einen Weißbierwagen organisiert: „Das probieren wir jetzt erst mal aus. Aber ist ein schöner erster Aperitif, wenn man auf der Party ankommt.“

Einnahmen werden für die Sanierung des Vereinsheims in Scheuring genutzt

Auch die Shotbar sei noch einmal etwa größer geworden, an der es auch dieses Jahr der selbst gemachte Erdbeerlimes verkauft wird. An einer eigenen Bar werden Cocktails und Aperol-Spritz ausgeschenkt – an der es von 21 bis 22 Uhr eine Happy Hour gibt. Weinschorle, Bier und alkoholfreie Getränke gibt es an der Bierbar. Für fünf Euro könne man zudem am Glücksrad der Shotbar drehen und entweder einen Meter, vier, drei oder zwei Shots gewinnen. Für hungrige Partygäste soll es frische Pizza am Augsburger Foodtruck Hot Pot geben und für diejenigen, die lieber süßes Mögen, ist ein Mini-Donut-Wagen aus Scheuring dabei.

Am Samstag rechnet die Landjugend mit rund 1500 Besucherinnen und Besuchern, wenn das Wetter stimmt. Am Mittwoch am Summer Break mit rund 2000. Zu der Party sei auch die Lebenshilfe Landsberg eingeladen. „Wir haben eine barrierefreie Toilette“, sagt Bechmann. DJ W!ZARD legt an dem Abend gewöhnlich mit Clubmusik und aktuellen Hits auf. Der Eintritt kostet neun Euro. Die Partys sind für die Landjugend Scheuring die wichtigste Einnahmequelle. „Wir sanieren gerade das Vereinsheim und sich da auch schon mittendrin“, erzählt Bechmann. Soweit möglich, wollen sie das Projekt heuer noch abschließen und das sollen die Einnahmen helfen.

Einlass ist an beiden Abenden jeweils ab 21 Uhr. Ab 16 Jahren können Jugendliche unter Aufsicht einer 18-jährigen Person mit Aufsichtszettel oder ab 14 Jahren mit Aufsicht von einer erziehungsberechtigten Person und mit Aufsichtszettel dabei sein. Gefeiert wird im Buchenweg zwischen den Gebäuden der Freiwilligen Feuerwehr und dem FC Scheuring. Sollte das Wetter umschwingen, informiert die Landjugend über die Sozialen Medien, ob die Party abgesagt werden muss.