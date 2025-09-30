Einbruch in Eglinger Bauhof: 15.000 Euro Beuteschaden

Zwischen Samstag, 27. September, 18.30 Uhr und Montag, 29. September, 6.50 Uhr, ist in das Gebäude des Bauhofs der Gemeinde Egling eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Die oder der bislang unbekannte Tatverdächtige schlug laut Polizeibericht eine Scheibe ein und entwendete anschließend hochwertiges Werkzeug und Maschinen. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro. Durch die Tat entstand auch ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)