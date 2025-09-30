Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte Einbrecher erbeuten Werkzeug und Maschinen aus dem Eglinger Bauhof

Egling

Einbruch in Eglinger Bauhof: 15.000 Euro Beuteschaden

Am Wochenende schlagen Unbekannte eine Scheibe ein. Doch beim Sachschaden bleibt es nicht.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude des Eglinger Bauhofs.
    Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude des Eglinger Bauhofs. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Zwischen Samstag, 27. September, 18.30 Uhr und Montag, 29. September, 6.50 Uhr, ist in das Gebäude des Bauhofs der Gemeinde Egling eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

    Die oder der bislang unbekannte Tatverdächtige schlug laut Polizeibericht eine Scheibe ein und entwendete anschließend hochwertiges Werkzeug und Maschinen. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro. Durch die Tat entstand auch ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

    Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden