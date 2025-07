Oldtimer überschlägt sich im Straßengraben

Auf der Staatsstraße 2055 in Fahrtrichtung Dießen kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ausweichmanöver auf der Staatsstraße 2055 endet im Straßengraben

Eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Landsberg befuhr laut Polizeibericht mit ihrem Oldtimer die Staatsstraße, als sie einen vor ihr fahrenden Traktor zu spät bemerkte. Wohl auch aufgrund des Alters und der damit verbundenen eingeschränkten Bremsleistung ihres Fahrzeugs gelang es der Fahrerin nicht mehr, rechtzeitig abzubremsen. In einem Ausweichmanöver lenkte sie ihren Pkw nach rechts und geriet in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Oldtimer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)