Unfall bei Hagenheim: Autofahrerin übersieht beim Einbiegen ein Traktorgespann

Hagenheim

Autofahrerin übersieht beim Einbiegen ein Traktorgespann

Bei Hagenheim kommt es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktorgespann. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.
    Bei Hagenheim ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.
    Bei Hagenheim ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagnachmittag ist eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw von Hagenheim kommend auf der Staatsstraße 2056 unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Staatsstraße 2057 wollte sie gegen 16.40 Uhr rechts auf diese einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeiangaben jedoch das Traktorgespann eines 63-jährigen Mannes aus dem Landkreis.

    Dieser versuchte den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern und touchierte die Leitplanke. Es kam trotzdem zur Kollision zwischen dem Traktor und dem Pkw. Der 63-Jährige und die 19-Jährige blieben unverletzt, so die Polizei. An den Fahrzeugen sowie an der Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

