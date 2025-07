Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, bog ein 19-jähriger Kauferinger mit seinem Auto von der Kolpingstraße nach links in die Löhestraße in Kaufering ein und streifte dabei einen an der Einmündung stehenden Pkw. Die 40-jährige Fahrerin blieb dabei ebenso unverletzt wie der Fahrer des Mitsubishi, meldet die Polizei. Der Schaden beläuft sich gesamt auf etwa 6000 Euro. (AZ)

