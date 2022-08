Schwerer Unfall in Landsberg: Rennradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Ich fahre seit über 10 Jahren täglich Sommer wie Winter mit dem Rad zur Arbeit. Daher traue ich mir eine einigermassen fundierte Aussage über das Verhalten der Autofahrer zu. Ich erlebe es täglich wenn ich gezwungen bin auf einer Staatsstraße wenige 100 m zu fahren da ein Radweg oder auch ein Radsteifen Fehlanzeige sind. Es wird gnadenlos überholt auch wenn Gegenverkehr in Sicht ist. Der Mindestabstand beim Überholen ausserorts IST 2METER. Diese 2 Meter gelten vom Lenkergriff der linken Seite des Radfahrers und nicht wie 85% der Autofahrer meinen vom Strassenrand. Dies bedeutet Fahrstreifenwechsel nicht mehr und nicht weniger. Genauso innerorts die1,5 meter in LL bedeuten für den Autofahrer in den Gegenverkehr zu wechseln. Sollte der Radler zu einer kleinen Ausweichbewegung gezwungen sein wird er nämlich weggeräumt.

Jeder Autofahrer der nicht die paar Minuten hat die es braucht bis frei zum Überholen ist sollte mal darüber nachdenken ob das vor ihm evtl. seine Frau oder Kinder oder Grosseltern sind. Fährt er dann genauso, wenn ja Pappe weg, da geistig nicht geeignet ein Kraftfahrzeug zu führen.

Zum Helm wo steht das der Radfahrer an Kopfverletzungen gestorben ist, da steht nur er trug keinen Helm und erlitt schwere Verletzungenan an denen er gestorben ist. Ein Genickbruch ist auch eine schwerer Verletzung die mit oder ohne Helm passieren kann. Schwerste innerer Verletzungen wie Milzriss, gebrochene Rippen die die Lunge durchbohren usw alles möglich. Somit erst mal den Helm aussen vor lassen.

Ob der Radler die 30 eingehalten hat schwer zu sagen, ein Rennradfahrer hat eine kleine Silhoutte kann also leicht übersehen werden was den Autofahrer nicht davon entbindet zu schauen ob da frei ist.

Ich weiss wovon ich Rede Jahrelange Erfahrungen im Weilheimer Kreisel im Winter. Ich fahre IMMER mit Licht und Warnweste Sommer wie Winter, was nix hilft da freie Scheiben und eine gepflegte rundum Sicht morgens gegen 05:30 zuviel verlangt sind. Daher ein bis zwei mal die Woche, stand ich mit dem Rad auf der Insel im Inneren um mein Leben zu verlängern. 50% der Autofahrer sind gleich mal weiter ohne zu halten. Die andern 50% waren sich keiner Schuld bewusst, mir wurde teilweise noch vorgeworfen was ich auf der Strasse zu tun hätte, ich solle doch auf dem Gehweg fahren.



Es gibt immer 2 Seiten bei solchen Dingen, ich beharre nicht auf meinem Vorfahrtsrecht, lieber weiche ich aus.

Auch Führer eines KfZ sollten mal lieber 10 oder 15 Sekunden länger stehen und schauen, nicht immer alles schnell schnell.

$1StVO Gegenseitige Rücksichtnahme, vor allem von den Stärkeren gegenüber den schwächeren.

Damit wäre wohl allen gedient

Justmy2Cents



.

Antworten Melden Permalink