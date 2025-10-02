Unfall in Penzberg: Ist der Verursacher absichtlich in den Gegenverkehr gefahren?

Am Freitag kam es in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, im Anschluss soll einer der Pkw-Lenker den anderen Fahrer, einen 33-Jährigen, noch angegriffen haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln seitdem gegen einen 37-Jährigen, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Über Notruf hatte eine Passantin gegen 11.55 Uhr mitgeteilt, dass es in Penzberg in der Straße „Am Schlossbichl“ zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Außerdem soll der Unfallverursacher auf den anderen Unfallbeteiligten losgegangen sein.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Penzberg hatte die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Untersuchungen in dem Fall übernommen. Es besteht der Verdacht, dass der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge von dem 37-Jährigen absichtlich herbeigeführt wurde und er den anderen Pkw-Lenker auch angriff und leicht verletzte. (AZ)