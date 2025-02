Unfall: Pkw-Fahrerin übersieht Notarztwagen

Als am Samstagmittag eine 72-Jährige aus dem südlichen Landkreis von einem größeren Parkplatz nach links in die Augsburger Straße einbiegen wollte, übersah sie ein von rechts, aus Richtung Kaufering kommendes Notarztfahrzeug. Das Fahrzeug war im Einsatz und mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Die Notärztin versuchte noch zu bremsen, konnte trotz einer Vollbremsung den dann folgenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich au rund 2000 Euro. Die Verursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Laut unbeteiligten Zeugen waren die Sondersignale des Notarztfahrzeuges deutlich wahrnehmbar. (AZ)

