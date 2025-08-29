Unfallflucht: Sprinterfahrer drängt bei Hofstetten Pkw in die Leitplanke

Am Donnerstag, 28. August, gegen 16.15 Uhr kommt es auf der Staatsstraße St 2056 auf Höhe des Thaininger Feldes zum Unfall mit Unfallflucht. Nach Angaben der Polizei in Dießen fuhr ein 54-jähriger Uttinger, mit seinem VW, von Hagenheim in Richtung Obermühlhausen auf der St 2056.

Auf Höhe des Thaininger Feldes kam ihm ein weißer Sprinter mit Anhänger entgegen. Der bislang unbekannte Fahrer kam laut Polizeibericht immer weiter auf die Gegenfahrbahn, sodass der Geschädigte mit seinem VW nach rechts in die Leitplanke gedrängt wurde.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich

Von dem unfallflüchtigen Sprinter ist lediglich ein Teilkennzeichen LL-? bekannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich am Fahrzeug und der Leitplanke.

Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)