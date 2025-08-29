Icon Menü
Unfallflucht auf St 2056: Sprinterfahrer drängt Pkw in Leitplanke – Polizei bittet um Hinweise.

Hofstetten

Unfallflucht: Sprinterfahrer drängt bei Hofstetten Pkw in die Leitplanke

Die Polizei bittet auf der Suche nach einem unfallflüchtigen Sprinterfahrer um Hinweise.
    •
    •
    •
    Die Polizei in Dießen ist auf der Suche nach einem unfallflüchtigen Sprinterfahrer.
    Die Polizei in Dießen ist auf der Suche nach einem unfallflüchtigen Sprinterfahrer. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag, 28. August, gegen 16.15 Uhr kommt es auf der Staatsstraße St 2056 auf Höhe des Thaininger Feldes zum Unfall mit Unfallflucht. Nach Angaben der Polizei in Dießen fuhr ein 54-jähriger Uttinger, mit seinem VW, von Hagenheim in Richtung Obermühlhausen auf der St 2056.

    Auf Höhe des Thaininger Feldes kam ihm ein weißer Sprinter mit Anhänger entgegen. Der bislang unbekannte Fahrer kam laut Polizeibericht immer weiter auf die Gegenfahrbahn, sodass der Geschädigte mit seinem VW nach rechts in die Leitplanke gedrängt wurde.

    Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich

    Von dem unfallflüchtigen Sprinter ist lediglich ein Teilkennzeichen LL-? bekannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich am Fahrzeug und der Leitplanke.

    Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

