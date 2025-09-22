Ein „Psych Fest“ im Wirtshaus Adler

Es war auf absehbare Zeit der letzte warme Sommerabend im Jahr, perfekt also für ein Open-Air-Konzert im Biergarten des Gasthofs Adler in Dornstetten. Angekündigt für den Sonntagnachmittag war ein „Psych Fest“, ein Titel, der den Stil – Psychedelic – der beiden auftretenden Bands zusammenfasste, auch wenn sie doch sehr unterschiedliche Sounds präsentierten.

Die Zuschauerzahlen im zunächst sonnigen Biergarten variierten zwischen 20 und 30 Personen, noch immer sind die Veranstaltungen im Adler wohl ein Geheimtipp. Dadurch entstand eine gemütlich-familiäre Atmosphäre, in der die Künstler mit den Zuhörern auf Augenhöhe, praktisch ganz privat, im Kontakt waren und sich vor und nach dem Konzert lockere Gespräche ergaben.

Bands aus Augsburg und Seattle treten in Dornstetten auf

Den Anfang machte die Augsburger Formation „San Antonio Kid“. Sänger Matthias Del Re, alias Matt Stones, hat eine Stimme, die manchmal erstaunlich nach Jim Morrison klingt, doch der Schwerpunkt lag eindeutig auf der Instrumentalmusik. Die Band arbeitete mit viel Hall und verschiedenen Gitarren-Effekten, mal ein bisschen Dire Straits, mal ein bisschen Doors, mit einer Prise Country. Auch die Blues Harp kam zum Einsatz. Ein Sound, der beschwingt dahinfloss an diesem verträumten Nachmittag im Biergarten, wie eine Fahrt durch die weiten Landschaften im Südwesten der USA.

Ganz anders war der Sound von Forest Ray, einer Band aus Seattle, von der Westküste der USA also, und das hatten sie ganz unverkennbar mitgebracht: den Westcoast-Style. Sofort fühlte man sich an die Eagles erinnert, griffiger Rhythmus, kernige Bass-Riffs, dreistimmige Refrains. Irgendwie bekannt und doch nicht, aber auf jeden Fall tanzbar und eingängig. Teilweise klang die Musik deutlich nach Country, wie in „Can’t wait any longer“ oder wenn Bandleader Peter Sumić den Slide-Finger an der Gitarre einsetzt, wie in „Allisan“. Seine Soli und Improvisationen waren meisterhaft und Gitarrist Henry La Vallee und Bassist Bennett Pylkas liefern die Backvocals für den klassischen dreistimmigen Westcoast-Sound. Der Klang der Band ist beeindruckend ausgereift. Der markante Bass in „Don’t pass me by“ ging so manchem Zuhörer sofort ins Tanzbein, ein toller Psychedelic-Sound, fast schon ein bisschen Jefferson Airplane. Hier gibt Sumić noch mal alles im Gitarren-Solo. Auch das Zugaben-Stück „Float Away“ hatte diesen begeisternden 68er-Sound. Zuhörerinnen und Zuhörer im Adler spendeten jubelnden Applaus.