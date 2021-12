Unterdießen

13:03 Uhr

Kommt der Dorfladen ins Unterdießener Gemeinschaftshaus?

Das frühere Wirtshaus Goggl in Unterdießen soll abgerissen werden. Jetzt ist im Gespräch, dass in den Neubau ein Dorfladen integriert werden soll. Die Baumaßnahme ist Teil des geplanten Dorfgemeinschaftshauses.

Plus In Unterdießen soll es wieder eine Einkaufsmöglichkeit geben. Der Arbeitskreis Dorfladen präsentiert seine Idee und äußert sich zur Finanzierung. Der Bürgermeister erklärt, was das für die bisherigen Planungen bedeutet.

Von Christian Mühlhause

Im eigenen Ort einkaufen, das ist für Unterdießener schon seit dem Jahr 2018 nicht mehr möglich. Seit einigen Monaten laufen die Bemühungen einer Initiative, an diesem Zustand etwas zu ändern und einen Dorfladen zu eröffnen. Bislang fehlte aber die dafür benötigte Fläche. Der für das Projekt gegründete Arbeitskreis hat nun eine neue Lösung ins Gespräch gebracht und Zahlen zu dem Projekt genannt. Beides wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

