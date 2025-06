Unterfinning und Jesenwang feiern wieder das Willibaldsfest

Am Sonntag, 6. Juli, feiert die Pfarrei Mariä Schmerzen in Unterfinning das traditionelle Willibaldsfest. Um 9 Uhr startet der Festtag mit einem Feldgottesdienst an der Willibaldskapelle. Neu ist dieses Jahr, dass der Burschenverein Einigkeit Unterfinning nach dem Gottesdienst im alten Kindergarten (Sonnenstraße 19) ein Weißwurstfrühstück anbietet. Um 12.45 Uhr stellen sich die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden sowie die Fahnenabordnungen am westlichen Ortseingang neben der Sonnenstraße für den Umzug auf. Um 13 Uhr ist Abmarsch zur Willibaldskapelle mit Umritt, Andacht und Segnung der Tiere. Anschließend bietet der Burschenverein beim Kindergarten (Sonnenstraße) Kaffee und Kuchen an.

Bei Regen wird der Gottesdienst am Morgen in der Pfarrkirche Mariä Schmerzen gefeiert und der Umritt entfällt. Die Anmeldung zum Umritt erfolgt bei Marion Mayr (E-Mail: marala.mayr@gmx.de) oder Andrea Steber-Macke (Telefon 0152/29953933). Dort werden auch Parkmöglichkeiten für Auto und Anhänger mitgeteilt.

Am Vorabend gibt es wieder ein Gartenfest

Am Samstagabend lädt der Burschenverein bereits zu einem Gartenfest beim alten Kindergarten ein. Schmankerl vom Grill und Salate sorgen für das leibliche Wohl, es gibt eine Bar, bayerische Musik begleitet die Besucher durch den Abend und es kann getanzt werden. Beginn ist um 18 Uhr.

Der heilige Willibald war erster Bischof von Eichstätt und starb im Jahr 787 oder 788 und wird nicht nur in Unterfinning, sondern beispielsweise auch in Jesenwang als Viehpatron verehrt.

In Jesenwang ist das Willibaldsfest ein paar Nummern größer

In Jesenwang findet zeitgleich zu Unterfinning in diesem Jahr der 303. Willibaldsritt statt. Während in Unterfinning vor allem Pferde aus dem Dorf und der näheren Umgebung teilnehmen, werden in Jesenwang alljährlich rund 300 Pferde und tausende Zuschauer erwartet, dazu Musikkapellen, Kutschen-, Leiterwagen- und Truhenwagengespanne, Höhepunkt ist der Durchritt der Pferde durch die Willibaldskirche. In den frühen Morgenstunden sind Wallfahrten aus der Umgebung angekündigt, um 8 Uhr findet ein Wallfahrergottesdienst und um 10 Uhr das Hochamt zum Patrozinium statt. Der Willibaldsritt startet um 13.30 Uhr am Jesenwanger Gemeinschaftshaus. (AZ)