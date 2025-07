Strahlender Festtag in Unterfinning zu Ehren des Heiligen Willibald

Am vergangenen Wochenende feierte die Pfarrei Mariä Schmerzen Unterfinning ihr traditionsreiches Fest zu Ehren des Heiligen Willibald. Bei bestem Wetter versammelten sich zahlreiche Gläubige aus den drei Finninger Ortsteilen sowie aus der Umgebung an der Willibaldskapelle zu einem feierlichen Gottesdienst, der von Pfarrer Reinhold Lappat zelebriert wurde. In Dankbarkeit und mit festlichem Geist gedachten sie des Heiligen Willibalds, zu dessen Ehre einst die Kapelle errichtet wurde – ein bleibendes Zeichen für Glauben, Gemeinschaft und Heimatverbundenheit.

Im Anschluss an den Gottesdienst bot der Burschenverein Einigkeit Unterfinning erstmals ein Weißwurstfrühstück an. Das neue Angebot wurde von den Anwesenden sehr positiv aufgenommen und als gelungene Ergänzung des Festtages gewürdigt. Am Nachmittag folgte die festliche Prozession mit Andacht, Umritt und der Pferdesegnung an der Willibaldskapelle. Insgesamt 21 festlich geschmückte Pferde nahmen daran teil und gaben dem Tag einen würdigen Rahmen. Begleitet wurde die Prozession von zahlreichen Fahnenabordnungen und Vereinen aus Oberfinning, Unterfinning und Entraching. Auch Bürgermeister und Gemeinderäte nahmen teil und bekundeten damit ihre Verbundenheit mit der Pfarrei und dem kirchlichen Leben im Ort. Bei Kaffee und Kuchen, ebenfalls angeboten vom Burschenverein, fand der Festtag in geselliger Runde einen schönen Ausklang. Die Blaskapelle Entraching sorgte den ganzen Tag über für die passende musikalische Begleitung und verlieh dem Fest eine feierliche Atmosphäre.

