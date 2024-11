65 Liter Apfelsaft

Vor Kurzem haben wir unsere Apfelernte am Kirchanger und an der Streuobstwiese durchgeführt. Neun fleißige Helfer hatten viel Spaß und das Wetter hat auch mitgespielt. Mit professionellen Apfelpflückgeräten oder auch mit Harken kamen wir bis in die Baumwipfel. Anschließend organisierte Hildegard das „Pressen“ der Äpfel: Das Ergebnis waren 13 Kartons mit je 5 Liter Apfelsaft. Wir freuen uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr - und dann eventuell mit einem noch umfangreicheren Ergebnis. Vielen Dank für die Organisation und Durchführung aller Beteiligten.

Voller Einsatz beim Apfelpflücken. Foto: Beate Weinert-Krödel

