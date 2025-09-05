Icon Menü
Unwetter trifft am Donnerstagabend den Landkreis Landsberg

Landkreis Landsberg

Unwetter trifft am Donnerstagabend den Landkreis

Am Donnerstagabend ziehen teils heftige Gewitter über den Kreis Landsberg. Die Feuerwehren rücken mehrmals aus.
Von Dominik Stenzel
    •
    •
    •
    Der Freitag startete im Landkreis Landsberg mit zum Teil heftigen Regenfällen, wie hier bei Finning.
    Der Freitag startete im Landkreis Landsberg mit zum Teil heftigen Regenfällen, wie hier bei Finning. Foto: Thorsten Jordan

    Nachdem sich am Donnerstag tagsüber im Landkreis Landsberg noch die Sonne zeigte, schlug das Wetter in den Abendstunden um. Gut eine Stunde lang blitzte und donnerte es im Stadtgebiet ab etwa 19.45 Uhr. Dabei setzten auch heftige Regenfälle ein.

    Im gesamten Landkreis Landsberg seien die Feuerwehren in Folge des Unwetters zehnmal ausgerückt, berichtet Kreisbrandrat Christoph Resch auf Nachfrage. Ein paar größere Einsätze seien dabei gewesen, da Wasser in Gebäude eingetreten ist. „Insgesamt hielt es sich aber in Grenzen“, so Resch. Insbesondere die Gemeinden Vilgertshofen und Eresing seien betroffen gewesen. Auch am Freitagvormittag kam es noch zu teils starken Regenfällen im Landkreis.

