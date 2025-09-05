Unwetter trifft am Donnerstagabend den Landkreis

Nachdem sich am Donnerstag tagsüber im Landkreis Landsberg noch die Sonne zeigte, schlug das Wetter in den Abendstunden um. Gut eine Stunde lang blitzte und donnerte es im Stadtgebiet ab etwa 19.45 Uhr. Dabei setzten auch heftige Regenfälle ein.

Im gesamten Landkreis Landsberg seien die Feuerwehren in Folge des Unwetters zehnmal ausgerückt, berichtet Kreisbrandrat Christoph Resch auf Nachfrage. Ein paar größere Einsätze seien dabei gewesen, da Wasser in Gebäude eingetreten ist. „Insgesamt hielt es sich aber in Grenzen“, so Resch. Insbesondere die Gemeinden Vilgertshofen und Eresing seien betroffen gewesen. Auch am Freitagvormittag kam es noch zu teils starken Regenfällen im Landkreis.