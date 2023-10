Kranke Karpfen ausgesetzt: 600 Forellen sterben in einem Uttinger Weiher

Mindestens ein Unbekannter setzt kranke Fische in dem Gewässer aus - die Folgen sind verheerend. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

600 Forellen sind in einem Fischweiher an der Uttinger Fahrmannbachstraße verstorben. Wie die Polizei mitteilt, setzte mindestens ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag und Samstag zuvor rund 30 sichtlich kranke Karpfen in dem Gewässer aus - mit verheerenden Folgen.

Alle 600 Forellen, die dort heimisch waren, steckten sich bei den Karpfen an und verendeten. Die Anglergemeinschaft Seerose erstattete Anzeige gegen Unbekannt, die Polizei Dießen nahm sofort die Ermittlungen auf. Was den oder die Täter zu dieser Tat trieb, ist bislang ungeklärt. Der reine Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges am oder um den Weiher herum feststellen konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch