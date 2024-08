Mit dem Van unterwegs: „Für uns wird es in dieser Reise nicht mehr in den Iran gehen“

Im April seid ihr mit eurem Van „Anton“ in Hofstetten losgefahren. Was waren denn in den vergangenen Monaten die Höhepunkte auf eurer Reise?

LARA KREMIN: Für uns beide definitiv die Landschaft Kirgistans! Zwei Monate waren wir hier Offroad unterwegs. Meistens ohne Empfang. Anfangs war es schwer das auszuhalten tagelang ohne Internet. Aber jetzt versuchen wir so lange es geht diese Perioden zu haben. Durch das Allrad konnten wir wirklich überall hin. Und sonst sind wir eben gelaufen. Das Auto und wir können viel mehr, als wir uns anfangs zugetraut haben. Das ist ein gutes Gefühl. Die Einsamkeit, zusammen mit der unfassbar schönen Landschaft, tut uns besonders gut. Ein optimaler Mix.

