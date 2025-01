Vandalismus und religionsfeindliche Parolen in der Mariengrotte in Rott

Ein unerfreulicher Fall von Vandalismus und Sachbeschädigung ereignete sich am vergangenen Wochenende in Rott. In der Mariengrotte am Kalvarienberg wurden die Bänke mit religionsfeindlichen Parolen beschmiert. Kruzifixe, Bilder und Marien-Statuetten wurden mit schwarzer Lackfarbe beschmiert und zum Teil beschädigt. „Da ist jemand bewusst mit der Farbe gekommen, um die Schmierereien zu machen. Dazu wurde ein Kruzifix in den Wald geschmissen, wobei die Arme der Jesus Figur abbrachen“, berichtet Rotts Bürgermeister Fritz Schneider, nachdem der Vorfall zur Anzeige gebracht wurde. „Vermutlich passierte es zwischen Freitag und Samstag“, ergänzt Schneider, der zusammen mit der Polizei die Schäden an der 130 Jahre alten Grotte, die sich auf halbem Weg zur Kapelle auf dem Kalvarienberg befindet, in Augenschein nahm.

Polizeiinspektion Dießen ermittelt nach Vandalismus in Rott

„Es handelt sich hierbei um gemeinschädliche Sachbeschädigung“, erklärt die zuständige Polizeibeamtin, die mit ihrem Kollegen Fotos machte und Spuren, vor allem am stark beschädigten Kruzifix, sicherte. „Wir werden die jetzt kriminaltechnisch untersuchen lassen“, erläutert die Polizistin. „Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung hat oder im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich beim Bürgermeister oder der Polizeiinspektion in Dießen melden“, sagt die Polizeibeamtin.