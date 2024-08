Verein startet große Spendenaktion für Pfarrhof in Walleshausen

Der Verein Freunde des Walleshauser Pfarrhofs hat große Pläne und benötigt dafür finanzielle Unterstützung. Deswegen wurde kürzlich ein Aufruf gestartet. 100 mal 100 Bürger, also insgesamt 10.000 Personen oder auch Firmen, sollen mit einer Spende von 100 Euro dazu beitragen, dass Projekt voranzutreiben.

„Das Ziel, den Pfarrhof Walleshausen dauerhaft für die Öffentlichkeit zu erhalten, ist für den Verein und das Dorf Walleshausen allein nur schwer zu erreichen. Deshalb wendet sich der Verein an alle Denkmal- und Kulturliebhaber in der Region und weit darüber hinaus“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Vorstandsmitglied Monika Lang sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass bereits erste Spenden eingegangen seien und sie auf große Resonanz hoffe. Noch laufen die Gespräche zwischen der katholischen Kirche und dem Verein darüber, wie der Pfarrhof mit seinen barocken Räumen den Eigentümer wechselt. „Es ist sowohl ein Kauf als auch Erbbaurecht im Gespräch“, so das Vereinsmitglied. Es besteht auch Sanierungsbedarf.

Spender werden in Walleshausen auf einer Spendentafel verewigt

Jeder Euro aus der Spendenaktion bringe den Verein seinem Ziel näher, einen Platz für die Öffentlichkeit und Kulturveranstaltungen zu erhalten. Lang kann sich auch vorstellen, dass die Räumlichkeiten für Tagungen oder ähnliches genutzt werden. Die Namen aller Spenderinnen und Spender sollen auf einer Spendertafel dauerhaft veröffentlicht werden, die für mindestens 100 Monate im Dorf aufgestellt wird. Diese Dankestafel soll ein Zeugnis dafür sein, dass viele Einzelne gemeinsam mehr schaffen. Alle Informationen zur Spendenaktion sind auf der Homepage des Vereins www.pfarrhof-walleshausen.de zu finden.

Der Verein macht durch Aktionen wie einen Winterumtrunk oder ein monatlich stattfindendes Café, jeden ersten Sonntag, auf sich aufmerksam. Jüngst fand auch eine „Mediterrane Sommernacht“ statt, zu der 150 Gäste kamen. Im Herbst und Winter sind weitere Veranstaltungen wie Konzerte und Vorträge geplant.