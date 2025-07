Verkehrskontrolle bei Greifenberg nimmt einen ungewöhnlichen Verlauf

Einen ungewöhnlichen Verlauf hat am Samstag kurz vor Mitternacht eine Verkehrskontrolle zwischen Greifenberg und Schondorf genommen. Wie die Dießener Polizei berichtet, fiel der Streife, die sich an der Abzweigung zum Greifenberger Sportplatz positioniert hatte, ein Auto auf, das von der A96 kommend in Richtung Schondorf fuhr. Da der erkennbar männliche Fahrer mit 86 Stundenkilometern anstelle der an dieser Stelle erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs war, wurde er zur Ahndung des Geschwindigkeitsverstoßes angehalten.

