Dießen

Verkehrsunfall am Ammersee: 19-Jähriger übersieht entgegenkommenden Wagen

Ein Verkehrsunfall in Dießen endet glimpflich. Trotz eines erheblichen Sachschadens bleiben die Insassen beider Fahrzeuge unverletzt.
Von Vanessa Polednia
    In Dießen hatte die Polizei einen Einsatz.
    In Dießen hatte die Polizei einen Einsatz. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Am Freitagabend kam es in Dießen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 19-jähriger Augsburger wollte von Riederau kommend auf Höhe von Bierdorf nach links mit seinem Mercedes in die Straße Am Seeacker abbiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende und ebenfalls 19-jährige Landsbergerin.

    Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Bereich der Fahrzeugfronten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden vom Unfallort geschleppt.

    Weder die beiden Fahrer, noch ihre insgesamt fünf Mitfahrer wurden verletzt, berichtet die Polizeinspektion Dießen. (AZ)

