Versäumnis des Eglinger Bürgermeisters hat positive Folgen

Alle Gemeinden sind verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Dafür gewährte der Staat in der Vergangenheit hohe Zuschüsse. Auch Egling machte sich daran, die Vorgabe umzusetzen. Ein erstes Angebot über 80.000 Euro lag vor und eine Förderhöhe von 80 Prozent stand im Raum. Zum gestellten Förderantrag gab es per E-Mail eine Rückfrage. Die landete im vergangenen Dezember bei Bürgermeister Ferdinand Holzer aber im Spam-Ordner und wurde nicht bearbeitet. Das erwies sich in der Folge als Glücksfall, berichtete der Rathauschef in der jüngsten Ratssitzung.

Eglings Bürgermeister: „Hier wurde viel Steuergeld verschwendet“

„Ich hatte erst eine schlaflose Nacht, aber dann stellte sich heraus, dass sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien geändert haben.“ Bei einer neuerlichen Anfrage eines Angebots wollte ein Gautinger Ingenieurbüro nur noch 21.800 Euro und informierte, dass die Förderung nun pauschal ausgezahlt wird, und zwar 34.000 Euro.“ Egling entschied sich allerdings, bei der kommunalen Wärmeplanung mit der Landsberger Energieagentur (Lena) zusammenzuarbeiten, die in der Gemeinde bereits das Thema Nahwärmeversorgung begleitet. Es werden über 24.000 Euro fällig. „Unter dem Strich ist der Preis etwas höher, aber das Gesamtpaket auch besser“, so Holzer.

Auch wenn es sich für Egling gut fügt, ist Holzer dennoch unzufrieden: „Hier wurde viel Steuergeld verschwendet. Die Ingenieurbüros verlangten hohe Preise und entsprechend hoch war dann auch der Förderbetrag.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion äußerte sich der Bürgermeister auch zum Stand bei der Nahwärmeversorgung. Demnach fanden jüngst Gespräche mit Betreibern von Biogasanlagen statt. Diese signalisierten laut Ferndinand Holzer Interesse, sich zu beteiligen. „Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir uns bis Jahresende vertraglich einigen. Dann wäre das Projekt wirtschaftlich. Im ersten Quartal 2026 würde ich zu dem Thema dann gerne eine Bürgerversammlung abhalten.“ Gemeinde und Lena schaffen gemeinsam die benötigte Infrastruktur bei der Nahwärmeversorgung.