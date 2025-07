Neuberechnung sorgt für deutliche Einsparung beim Kindergarten Rott

Das Thema in der Juni-Sitzung erhitzte die Gemüter und führte letztlich zu einer Vertagung. Der Rotter Gemeinderat war damals nicht bereit, knapp 110.000 Euro für den Anschluss des neuen Kindergartens an das Stromnetz zu zahlen. Stattdessen sollte der Fachplaner für Elektrotechnik Klaus Heilmeier nochmal den Bedarf für das Gebäude durchrechnen, um die im Raum stehenden 100 Kilowatt (KW) für den Neubau und den Bestand im alten Kindergarten zu reduzieren.

Das Ergebnis präsentierte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider nun in der Juli-Sitzung. „Die neue Berechnung, bei der jetzt eine zusätzliche Relais-Schaltung mitberücksichtigt wurde, ergab einen Bedarf von 62 KW für den Neubau“, berichtete der Rathauschef. „Der Altbestand mit 15 KW fällt nicht darunter. Für ihn bleibt es beim bisherigen Anschluss“, ergänzte Schneider. Durch die Reduzierung um fast 40 KW ist es möglich, den neuen Kindergarten an den bereits vorhandenen Verteilerkasten in der Kirchstraße anzuschließen, der für die ursprüngliche anvisierte Leistung von 100 KW nicht geeignet gewesen wäre. Damit entfällt der davor noch angedachte Leitungsbau bis zu einem größeren Verteiler in der Weststraße, was die Gesamtkosten in den im Rat heftig kritisierten sechsstelligen Bereich getrieben hätte.

Stromanschluss beim neuen Kindergarten in Rott fällt deutlich niedriger aus als geplant

„Die LEW war nicht wirklich begeistert, aber jetzt haben wir dann doch ein Angebot bekommen“, erklärte Schneider. Und das fiel deutlich niedriger aus, als das aus der vorherigen Sitzung. „Der Anschluss kostet uns jetzt 19.000 Euro“, sagte Schneider freudig über die ordentliche Einsparung. Da war es zu verschmerzen, dass bei der neuen Lösung eine Mitversorgung des Altbestands mit Strom aus der PV-Anlage vom Dach des neuen Kindergartens nicht mehr möglich ist. „Weil das Pfarrheim und damit der alte Kindergarten dann eigenständig in Sachen Strom bleiben“, erläuterte Schneider, ehe die Räte einhellig und ohne Gegenstimme das neue und deutlich günstigere Angebot annahmen.