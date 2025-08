Wenn die Lichter der Kunstnacht Landsberg erhellen

Lichtkünstler, Musik, Malerei, Theater und Ballett: Die Lange Kunstnacht naht mit großen Schritten. Dabei gibt es heuer nicht nur viele Höhepunkte, sondern auch ein besonderes Lichtevent in der Nacht. Seit 1998 realisieren die beiden Absolventen der Münchner Kunstakademie, Detlef Hartung und Georg Trenz, Kunstwerke aus Licht und Sprache. Die Wort- und Textprojektionen in Außen- und Innenräumen zeigen visuell und inhaltlich überraschende Bedeutungsebenen auch immer auf den jeweiligen Ort bezogen. Das Künstlerteam agiert weltweit und begeisterte mit seinen Projektionen auf das Literaturhaus in Frankfurt, auf den Loreleyfelsen am Rhein oder auf die Klagemauer in Jerusalem. Im Kunsthaus Fürstenfeldbruck gaben Trenz und Hartung bereits 2015 Einblick in ihr bisheriges Werk und warten mit einer neuen ortsbezogenen Arbeit auf. Und nun kommen sie nach Landsberg.

Die international tätigen Lichtkünstler Detlef Hartung und Georg Trenz konnten gewonnen werden, die Fassade des historischen Rathauses mit einer eigens dafür entwickelten Illumination zu verwandeln. Hartung und Trenz machten bereits durch die aufsehenerregende Lichtinstallation an der Fassade des Kölner Doms „Dona Nobis Pacem“, die Installation „Rosegarden“ an verschiedenen Orten in Europa und das Projekt „Ever and Ever“ in Halifax/Kanada von sich reden. „In Moto“ hießen die Licht-/Text-projektionen 2010 von Georg Trenz auch in der Stadtpfarrkirche vor vielen Jahren in Landsberg. Man darf also gespannt sein, was sie nun in Landsberg zeigen werden.

Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Ein Orgelkonzert mit Licht/Text-Projektionen von Georg Trenz fand vor vielen Jahren statt. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Während die gedruckten Programmhefte wie immer erst kurz vorher und während der Nacht ausliegen, können Neugierige ab Anfang August die Online-Version auf www.lange-kunstnacht.de einsehen und herunterladen und so das restliche Programm der Kunstnacht kennenlernen. So viel sei schon verraten, sagt die Pressestelle der Stadt Landsberg: Zum 25. Jubiläum bietet das städtische Rahmenprogramm neben einer großen Bandbreite an teilnehmenden Kunstschaffenden und Locations ganz besondere Höhepunkte. Besucher können sich, so die Stadt, auf Werke von mehr als 80 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern freuen. Extra aus Schottland wird der international bekannte Künstler Sandro Kopp anreisen, dessen Werke in der Säulenhalle zu bewundern sind. Er präsentiert eine Auswahl neuer und alter Werke, darunter eine Installation der „New Me“- Serie, für die er alle fünf Jahre einen Monat lang vor dem Spiegel jeden Tag ein neues Selbstporträt mal. Auch abstrakte Zeichnungen, Körperbilder in Farbkompositionen, die den Betrachter in ihren Bann ziehen, sind zu sehen.

Lichtprojektion von Georg Trenz in der Säulenhalle bei einer Ausstellung. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Eine andere Ausstellung erinnert an den Initiator der Langen Kunstnacht Rainer Walch: Der Galerieverein zeigt in der Zedergalerie Ausschnitte seines künstlerischen Schaffens. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr locken wieder musikalische Sternstunden in den Lichthof der Stadtverwaltung: Dort laden ab 18.30 Uhr zu jeder vollen Stunde die Chöre Trinità, die Ensembles des Jugendchors der Stadtpfarrkirche Landsberg, der Chor Yuriko und das Vocalensemble Landsberg zu den Atriumkonzerten ein. Stadtführer Andreas Münzer entführt zu einer Entdeckungsreise in das ehemalige Ursulinenkloster. Den öffentlichen Raum verzaubern die Künstlerinnen und Künstler des Duos Hochformat mit den außergewöhnlichen Walk-Acts und der Verein Zirkusvirus mit seiner furiosen Feuershow.

Auch musikalisch ist viel geboten in der Langen Kunstnacht

Das Holzbläserquintett der Stadtkapelle Landsberg wird auf dem Spitalplatz, die berühmte Peer Gynt Suite Nr. 1 von Edward Grieg in einer Kammermusikversion aufführen. Der Kreisheimatpfleger für Volksmusik Magnus Kaindl bietet gemeinsam mit den Musikern ScheinEilig und Johannes Sift Kurzworkshops zum Mittanzen an. Es sind keine Tanzvorkenntnisse und keine festen Tanzpartner notwendig. Die 25. Lange Kunstnacht wird um 18 Uhr auf dem Hauptplatz offiziell von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, dem Duo Hochformat und einer Performance der landsberger bühne eröffnet.

Der Ellinor Holland Kunstpreis wird wieder verliehen

Die Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung des Landsberger Tagblatts findet in diesem Jahr wieder in der Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr im Stadttheater statt. Es wird ein besonderer Abend. Der Maler Sandro Kopp zeigt Körperbilder in der Säulenhalle, und im Stadttheater geht es auch im Ballett um das Thema Körper. Das Ballettstudio Klein zeigt Ausschnitte aus „Dornröschen“. Starsolist iat der 18-jährige Nils Hegner. Mit im Programm ist eine neue Choreografie von Dustin Klein, eine Hommage an die Sonne.

Der Künstler Sandro Kopp besichtigt mit Petra Kapp-Hampel (links) die Säulenhalle für seine Ausstellung in der Kunstnacht. Dort war eine Ausstellung von Felix Pitscheneder. Mit dabei: Kulturamtschefin Claudia Weißbrodt. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Die Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung findet im Anschluss an die Veranstaltung im Theatersaal statt. Durch den Abend führt Landrat Thomas Eichinger. Der Eintritt und alle Spenden gehen an die Kartei der Not, das Hilfswerk des Landsberger Tagblatts. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Auch im Foyer gibt es ein Programm: In einer Ausstellung sehen Sie Bilder aus dem Nachlass des Malers Ali Nasseri. Unten im Foyer gibt es eine Installation von Freistil zu sehen. Und im Anschluss an das Programm im Theater gestaltet Felix Kohlscheen ein Musikprojekt.

Zugunsten der Kartei der Not findet auch eine Versteigerung statt. Nähere Infos gibt es Online und Print bald im Landsberger Tagblatt. Die Künstlerinnen und Künstler Sandro Kopp, Stefanie Gülden, Andrea Spring und Roland Imhof von Freistil und Gabriele Lockstaedt machen dabei mit. Auch ein Bild auf dem Nachlass von Ali Nasseri wird zu ersteigern sein. Das LT stellt in einer Artikelserie vorab, einige der Künstlerinnen und Künstler der Kunstnacht in Porträts vor.