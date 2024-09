23. Alpenländische Schülermeisterschaft im Fingerhakeln

Die Fingerhakler aus Pflugdorf-Stadl waren kürzlich ausrichtender Verein für die 23. Alpenländischen Schülermeisterschaften. Ins Festzelt der JM-Vilgersthofen kamen rund 600 Zuschauer. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl.

91 Hakler im Alter zwischen 6 und 16 Jahren, davon 9 aus Pflugdorf-Stadl aus waren aus ganz Bayern und dem angereist. In seiner ersten großen Schülermeisterschaft konnte Ludwig Brenner in der Altersklasse 6-7 Jahre den 12. Platz erkämpfen. Ludwig Arnold, Xaver Schwarzwalder und Vinzent Harrer kamen trotz guter Wettkämpfe in der Altersklasse 8-9 Jahre nicht unter die letzten 6 Hakler, und konnten somit keine zusätzlichen Punkte für die Gauwertung erhalten. Ludwig erreichte den 14., Xaver den 16. und Vinzent den 19. Platz.

Mit Lukas Ehlers war in der Altersklasse 10-11 Jahre ein Vertreter der Pflugdorf-Stadler-Nachwuchshakler am Kampftisch. Im vergangenen Jahr konnte er noch den 7. Platz erzielen, dieses Mal reichte es nur für den 12. Platz. Wie es schon vor ihm bei Lukas Ehlers der Fall war, musste sich Ludwig Höhne in der Altersklasse 12-13 Jahre mit in Größe und Gewicht weit überlegenen Gegner messen. Am Ende stand für ihn der 16. Platz zu Buche.

Ebenfalls viel vorgenommen hatten sich auch die drei letzten Hakler aus Pflugdorf-Stadl in der Altersklasse 15-16 Jahre. Alle drei Fingerhakler konnten sich ebenfalls nicht unter den letzten 6 Hakler platzieren. Bereits in der zweiten Runde mussten Raphael Ehlers und Tobias Höhne gegeneinander ziehen. Für Tobias war es dann die zweite Niederlage und am Ende Platz 20. Raphael konnte sich noch auf den 14. Platz vorkämpfen. Schmerzhafte Wettkämpfe hatte Jacob Sturm. Er wurde wie schon bei der vergangenen Alpenländischen Meisterschaft 8 Platzierter.

Die Gauwertung gewann der Gau Auerberg. Am Ende erhielt jeder Nachwuchshakler als Belohnung für seine Anstrengung eine Urkunde und er konnte sich einen Sachpreis oder Pokal vom Preistisch aussuchen.