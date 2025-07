E-Bike-Fahrer stürzt in einem Waldstück bei Vilgertshofen

Das Wetter bietet sich für Radtouren jeglicher Art an. Die Polizei mahnt zu besonderer Vorsicht beim Befahren von abschüssigen und losen Untergründen mit Fahrzeugen aller Art. Jüngstes Beispiel aus der Region: Am Samstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, ereignete sich in einem Waldstück am Lech bei Vilgertshofen ein E-Bike-Unfall.

Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg befuhr laut Polizeibericht mit seinem E-Bike einen abschüssigen Schotterweg, als er allein beteiligt die Kontrolle über das Fahrrad verlor und stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Schulterschmerzen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. (AZ)