Ein guter Start ins neue Schuljahr

Am Sonntag vor Schulbeginn wurde in Vilgertshofen ein ganz besonderer Familiengottesdienst gefeiert. Bei der gut besuchten Messe wurden die Kinder und deren Taschen gesegnet. Auch Pater Joaquim ließ seine Arbeitstasche segnen. Zusammen betete man für ein schönes und gelungenes neues Schuljahr. Im Anschluss an den Gottesdienst fand im Pilgersaal ein Fest statt, zu dem alle herzlich eingeladen waren. Der Pfarrgemeinderat Stadl sorgte mit Nudeln und verschiedenen Soßen, mit Salat, Kaffee und Kuchen fürs leibliche Wohl. Für die Kinder hatte der Pfarrgemeinderat Stadl ganz viele Angebote zum Spielen und eine kreative Ecke. Dort konnten die Kinder Schlampermäppchen und Holz-Ornamente bemalen. Außerdem sorgte der Pfarrgemeinderat Stadl für großes Papier und Wasserfarben.

So war es ein toller Tag für Groß und Klein. Auch nächstes Jahr findet dieser Gottesdienst und das Fest wieder statt, kommen Sie gerne dazu.

