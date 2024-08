Das Kräuterbuschen binden ist eine schöne Tradition

Kürzlich lud der Pfarrgemeinderat Stadl zum gemeinsamen Kräuterbüschen binden ein. Jeder, der Zeit und Interesse hatte, konnte dazu kommen. Die Teilnehmer brachten mit, was ihr Garten an Kräutern und Blumen hergab und der Pfarrgemeinderat sammelte eine große Anzahl an Kräutern. Die Kräuter und Blumen wurden gut sichtbar sortiert. Verwendet wurde alles, was da war, so entstanden viele schöne und gut riechende Buschen. Auch nützliche Informationen über die Kräuter und über diese schöne Tradition bekamen die Teilnehmer. Zusammen macht es einfach mehr Spaß und die Auswahl der Kräuter ist auch viel mehr, so war das Fazit des Abends. Am nächsten Morgen wurden die Kräuterbuschen in der Vilgertshofer Kirche bei dem Festgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt gesegnet.

Stadl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kräuterbuschen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mariä Himmelfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis