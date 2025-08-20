Gemeinde Vilgertshofen erneuert Vertrag mit der LEW Verteilnetz

Die Gemeinde Vilgertshofen und die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) haben den Stromkonzessionsvertrag um weitere 20 Jahre verlängert. Bürgermeister Dr. Thurner und Josef Wagner von der LVN unterzeichneten im Rathaus die Vertragserneuerung, die eine langfristig sichere Stromversorgung gewährleistet. Die Partnerschaft besteht bereits seit 1919, jährlich werden rund sechs Millionen Kilowattstunden verteilt – eine stabile Basis für Haushalte, Gewerbe und Industrie.

Dr. Dietrich Gemmel, LEW, betonte die Bedeutung des neuen Vertrags für eine zukunftsfähige Stromversorgung in der Region. Bürgermeister Dr. Thurner hob die Zuverlässigkeit der LEW Verteilnetz hervor, die Planungssicherheit für die Gemeinde bietet. Der Vertrag erlaubt der LVN, öffentliche Flächen für Stromleitungen zu nutzen und verpflichtet zur sicheren Energieversorgung sowie zur Zahlung einer Konzessionsabgabe.

Die LVN ist für Betrieb, Wartung und Ausbau des Stromnetzes zuständig und arbeitet mit der Gemeinde an der Energiewende, etwa durch den Ausbau intelligenter Netze und die Integration erneuerbarer Energien. Josef Wagner betonte abschließend die partnerschaftliche Zusammenarbeit für die Energiezukunft. (AZ)