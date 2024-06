Kindertagesstätte in Stadl feiert ihr Jubiläum groß

Seit 50 Jahren gibt es die Betreuungseinrichtung in Stadl. Das wurde groß gefeiert mit einem bunten Familienfest. Rund ums Bürgerhaus war einiges geboten.

Im Garten vor dem Bürgerhaus Vilgertshofen tobten die Kinder vergnügt auf einer Hüpfburg, nebenan schossen fußballbegeisterte kleine Kicker aufs Tor oder suchten Edelsteine im Sand. Und draußen drehte das Feuerwehrauto etliche Runden: Denn jeder wollte mal mitfahren im Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus Pflugdorf-Stadl. Grund für die große Feier war das 50-jährige Bestehen der Kindertagesstätte in Stadl.

Rund um das Bürgerhaus war einiges geboten. So durften im Schützenheim Jungen und Mädchen, auch ältere, das Laserschießen ausprobieren, angeleitet von fachkundigen Schützen. Auch Kinderschminken, Glitzertattoos und Kutschfahrten gehörten zum Programm. Am Vormittag starteten die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst mit Diakon Franz Bauer. Nach dem Mittagessen konnten Interessierte sich bei einer Führung die Einrichtung zeigen lassen. Beim Festakt sprachen Bürgermeister Albert Thurner, der Geschäftsführer des BRK Landsberg, Andreas Lehner, und der Elternbeirat der Kita. Die Kinder sangen ein Lied über die Kita, und die Vorschülerinnen und Vorschüler zeigten eine Akrobatikshow.

Vilgertshofen hat Trägerschaft ans BRK Landsberg abgegeben

Beim Jubiläumsfestakt erklärte Kita-Leiterin Bettina Riedl: „Der Kindergarten Stadl ist wie die Kinder, die ihn besucht haben: Im Laufe der Jahre ist er gewachsen und wurde größer.“ „Erst gab es einen Gruppenraum mit drei Kindergärtnerinnen, dann gab es zwei Räume mit Turnraum und vier bis sechs Kindergärtnerinnen. Und vor wenigen Jahren ist der Kindergarten eine Kita geworden“, erinnerte Riedl und stellte fest: „Jetzt hat der eins kleine Kindergarten Stadl vier Gruppen unter seinem Dach – für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.“

Die erste Leiterin des Kindergartens im Jahr 1974 war Monika Kirchner. Träger des Kindergartens war damals die Kirche. Später ging die Trägerschaft an die Gemeinde über, und seit zwei Jahren ist das Bayerische Rote Kreuz in der Verantwortung. Im Wandel der Zeit habe es schon so einige pädagogische Reformen, Neuheiten und Erkenntnisse gegeben, so Riedl. Der Hirnforscher Manfred Spitzer sei der Meinung: „Wissenschaftlich gesehen wären die wichtigsten Schulfächer Musik, Sport, Theaterspielen, Kunst und Handarbeiten. Das entspricht unserer Philosophie in Stadl."

