Mann schlägt vor Festzelt Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg in Vilgertshofen des dortigen Festzeltes verwiesen worden, nachdem die Veranstaltung beendet war. Laut Polizeibericht brachten ihn Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts vor das Zelt.

Dabei verhielt sich der 36-jährige Mann zunehmend aggressiv. Kurz darauf schlug er zudem einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Gesicht und versetzte einem weiteren Mitarbeiter einen Schlag gegen die Brust. Beide Männer wurden dadurch leicht verletzt, so die Polizei.

Der 36-Jährige erhielt für sein Verhalten ein Hausverbot für den nächsten Tag, sowie einen Platzverweis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Nachdem der Mann unter Kontrolle gebracht wurde, holte ihn sein Vater vom Festzelt ab und brachte ihn zur Beruhigung nach Hause. (AZ)