Musikkapelle Pflugdorf-Stadl besucht den Salzburger Lungau

Zum Abschluss eines erfolgreichen Musikersommers fuhren die Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl übers Wochenende nach Mauterndorf im Bezirk Tamsweg. Auf dem Programm stand der Besuch von Hans-Peter Porsches Traumwerk. Abends musizierte die Kapelle spontan bei einem Unterstand vor dem Hotel der Familie Mauser-Mühltaler. Spaziergänger und Zuhörer klatschten begeistert und einige tanzten sogar dazu im Regen.

Am Samstag wanderten die Musikerinnen und Musiker zur Alm der Gastgeber, um dort eine Führung zur Almwirtschaft zu bekommen. Gemeinsam verbrachten die Pflugdorf-Stadler gesellige Stunden unter freiem Himmel mit Almburger, hausgemachtem Kuchen und eigener Musik. Sogar ein Brautpaar überraschten die Musikerinnen und Musiker musikalisch, als es nahe der Alm vorüberfuhr. Am Abend führte die Chefin, Elisabeth Mauser-Mühltaler, mit einer Fackelwanderung durch das historische Mauterndorf und erzählte dazu Geschichten und Legenden des Ortes. Vor der Heimreise stand noch ein Rundwanderweg auf dem Grosseck auf dem Programm.

Nun geht es mit neuer Kraft in die intensive Probenphase für das Herbstkonzert am 23. November. Außerdem stehen noch einige Auftritte bevor, wie beispielsweise das Oktoberfest im Skylinepark am 28. September und eine Musikerhochzeit im Oktober.