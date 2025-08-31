Neuwahlen beim Förderverein des Kreisseniorenheims

Auf eine erfolgreiche Amtsperiode konnten der erste Vorsitzende des Fördervereins Kreisseniorenheim Vilgertshofen, Erwin Böck, und sein Vorstand bei der Jahresmitgliederversammlung zurückblicken, bei der auch die turnusmäßigen Neuwahlen stattgefunden haben.

Der Verein hat inzwischen 39 Mitglieder, darunter auch mehrere Kommunalpolitiker. Die Satzung wurde nach den Vorgaben des Registergerichts entsprechend geändert. Die Mitgliedsbeiträge und zahlreiche Spenden haben es ermöglicht, eine Reihe von Veranstaltungen und Anschaffungen für das Kreisseniorenheim zu ermöglichen. Böck hob in seinem Bericht besonders folgende Aktionen hervor: Therapeutische Veranstaltungen mit Lamas und Hühnern, ein Besuch des Cafe Löwenzahn, ein Ausflug nach Polling sowie die Anschaffung einer Hollywoodschaukel und einer Sprossenwand. „Der Verein hat die ihm gestellten Aufgaben erfüllt“ - so Böck in seiner abschließenden Bilanz. Daher war die Entlastung des Vorstands mehr oder weniger Formsache. Nachdem auch die beiden Kassenprüfer, Bürgermeister Lechler (Pürgen) und Dr. Thurner (Vilgertshofen), in ihrem Prüfungsbericht nicht mit Lob für die tadellose Kassenführung gespart hatten, erfolgte die Entlastung einstimmig bei Enthaltung der jeweils Betroffenen.

Reibungslos verliefen auch die turnusgemäß anstehenden Neuwahlen. Erster Vorsitzender bleibt Erwin Böck, seine Stellvertreterin Amata Deierl. Als Kassiererin fungiert weiter Tanja Baur, als Schriftführer Rainer Schwarzer. Als BeisitzerInnnen zu berufen, schlug die Versammlung dem Vorstand vor: Michaela Grabmeier, Julia Heller, Norbert Heller und Harriet Köhl. Kassenprüfer bleiben weiterhin die beiden Bürgermeister Lechler und Dr. Thurner. Nach dem Dank an die bisherigen Beisitzerinnen Angi Jakobsen und Sabine Wolf, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten, befassten sich die Teilnehmer mit den Planungen für das kommende Jahr, in dem der Fokus auf die Mitgliederwerbung gelegt sowie das Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner ausgebaut werden soll.

